2児の母・菊地亜美、子連れ旅行の必需品！お洗濯アイテム「部屋で洗っちゃいます」

5歳長女と0歳次女という2人の女の子のママである菊地亜美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【パッキングリスト 】子連れ海外旅行でのスーツケースの中身紹介』という動画を投稿。家族でシンガポールへの海外旅行に来ている様子を公開する中で、子連れ旅行でのお洗濯に便利なアイテムを紹介してくれました！

スーツケースの中身を紹介をする中で、菊池さんが「海外旅行でいつも持ってきてる」とコメントしたアイテムがこちら。

◼︎アタック どこでも袋でお洗たく

花王 / アタック どこでも袋でお洗たく 5Ｌ 税込1,480円（公式サイトへ）

場所を選ばずどこでも簡単にお洗たくができるという、お洗たく専用袋。（ワンパックアタックZERO3袋付き)

マチつきで自立するので、つけ置きも可能。同梱のアタックZEROを使えば、すすぎも1回でOK！キャップ付きなので、すすぎも簡単に行えます。

旅行・出張、アウトドア、災害時などに使える便利なアイテムです。

◼︎肌着やスタイがさっと洗える

菊池さんは、「中にこんな感じで袋が入ってて、マチがあって中に水入れて」「洗剤を入れるとこの中で洗えるんですよね」と説明。

そして、「うちは結構、下着とか子供たちの肌着とか」「よだれがベタベタなスタイとかはもうここで洗っちゃってる」「（旅行期間が）長いと洋服とかもホテルのお洗濯出すこともあるんだけど、そこに下着とか出しちゃうと結構な金額取られてもったいないから部屋で洗っちゃいます」と教えてくれました！

