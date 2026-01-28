名古屋駅前のナナちゃんが、「アジアパラ競技大会」で活動するボランティアスタッフのユニフォームに着替えました。

【写真を見る】アジア･アジアパラ競技大会のチケット“先行販売”は2月26日午後5時から 名古屋駅前のナナちゃんは“パラ競技大会”ボランティアスタッフのユニフォーム姿に

名古屋駅前のナナちゃん人形が身につけたのは、ことし10月に開かれるアジアパラ競技大会で活動するボランティアスタッフのユニフォームです。スポーツウェアブランド「アシックス」が手がけたデザインで、グリーンをベースに車椅子や自転車をイメージした車輪もあしらわれています。

28日の発表会には、大会応援サポーターのSKE48や車いすバスケットボール元日本代表で愛知県出身の三宅克己さんらも駆けつけ、会場を盛り上げました。



ナナちゃん人形は、2月3日までこのユニフォーム姿でアジアパラ競技大会を盛り上げます。

大会チケットの先行販売日時決定

一方、アジア･アジアパラ競技大会の組織委員会は、大会チケットの先行販売を、2月26日の午後5時に始めると発表しました。

（組織委員会･大村秀章会長）

「本当は何月何日A席が何千円…と発表しなかったら意味ないですよね。先行販売はそんなにたくさん販売しないので、すぐにいっぱいになると思う」



先行販売は愛知のほか、岐阜、三重、静岡、東京、大阪に住んでいる人が対象です。チケット総数約275万枚のうち、先行販売される数は明かされていませんが、先着順になるということです。



価格は2月上旬に公表されます。チケットの購入には「応援ID」の登録が必要です。