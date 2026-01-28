【近畿の天気】２９日（木）は再び寒気強まる　大雪のピークは２９日（木）夜〜３０日（金）今週末まで厳しい寒さ

１月２９日（木）の近畿地方は、北部を中心に大雪のおそれ。特に夜から降り方が強まりそうです。



２９日（木）は西高東低の冬型の気圧配置が強まり、上空の寒気の流れこみが強まりそうです。北部では断続的に雪が降るでしょう。



京阪神など中部や南部でも、雪雲が流れ込んで、雪の降る所がありそうです。特に夜は北部を中心に雪の降り方の強まるでしょう。



朝の最低気温は前日と同じくらいか低く、マイナス１℃〜５℃くらいでしょう。日中の最高気温は前日と同じくらい厳しい寒さで、北部では４℃くらい、中部と南部では６℃〜９℃くらいの見込みです。風が強まるため、一段と寒さが厳しくなりそうです。





大雪のピークは２９日（木）夜〜３０日（金）です。３０日（金）にかけて、北部を中心に短時間に雪の降り方の強まって危険な降り方になりそうです。兵庫県と京都府は警報級の大雪となるおそれがあります。北部では再び積雪が急増するおそれがあるほか、ふだん雪に慣れていない中部の平地でも積雪となる所がありそうです。予想２４時間降雪量は多いところで、２９日（木）夕方にかけて北部の山地で４０センチなど、さらに３０日（金）にかけて北部と中部の山地で５０センチ、雪に慣れていない中部の平地でも１５センチの見通しです。積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。今月いっぱいは厳しい寒さが続きますが、来週は気温は上向きそうです。