ºÇ¾å¤â¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·èÃÇ¤ÈËÜ²»¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Áý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡Ö2¿ÍÌÜ´êË¾¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¡×
¡¡¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¡Ê36¡Ë¤¬¡¢27Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¤Î#4¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¸½ºß¤Î·ëº§´Ñ¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é½Ð¤·¡ªÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»ñ»º20²¯±ß¤Î¡È°ìÉ×Â¿ºÊ¡É²ÈÂ²¤ËÌ©Ãå¤â
¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤äËÜ²»¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇ¾å¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤µ¤È¤¦¼î½ï¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö·ëº§¡¦²ÈÂ²¡×¡ÖÎø°¦½¤Íå¾ì¡×¤ò¼´¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß4ºÐ¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎºÇ¾å¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡È°ìÉ×Â¿ºÊ²ÈÂ²¡É¤ÎVTR¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬Â¿¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£ºÇ¾å¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é·ëº§¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÇ¥¿±¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÌµÍý¤«¤â¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ë¡©¡Ù¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÊì¿Æ¤«¤é¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¤«¤é¡Öº£¸å¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤ËºÇ¾å¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Áý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤ÇÅú¤¨¡¢¡Ö2¿ÍÌÜ´êË¾¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤µ¤È¤¦¼î½ï¤Ï¡¢ºÇ¶á¡ÖÂè3É×¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸ýÀâ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢20Âå¤Îº¢¤Ë·Ð¸³¤·¤¿Îø°¦½¤Íå¾ì¤ò¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï½ª»Ï¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é½Ð¤·¡ªÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»ñ»º20²¯±ß¤Î¡È°ìÉ×Â¿ºÊ¡É²ÈÂ²¤ËÌ©Ãå¤â
¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤äËÜ²»¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇ¾å¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤µ¤È¤¦¼î½ï¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö·ëº§¡¦²ÈÂ²¡×¡ÖÎø°¦½¤Íå¾ì¡×¤ò¼´¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£ºÇ¾å¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é·ëº§¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÇ¥¿±¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÌµÍý¤«¤â¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ë¡©¡Ù¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÊì¿Æ¤«¤é¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¤«¤é¡Öº£¸å¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤ËºÇ¾å¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Áý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤ÇÅú¤¨¡¢¡Ö2¿ÍÌÜ´êË¾¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤µ¤È¤¦¼î½ï¤Ï¡¢ºÇ¶á¡ÖÂè3É×¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸ýÀâ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢20Âå¤Îº¢¤Ë·Ð¸³¤·¤¿Îø°¦½¤Íå¾ì¤ò¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï½ª»Ï¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£