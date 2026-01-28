お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（40）が27日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。過去の行動が原因で、出演番組が“お蔵入り”になったことを明かした。

この日は、「芸人のガチ裏話！普段聞けない話をこっそり定点観察！芸能界の裏話がもりだくさん！」と題し、トークを展開。しんいちは「出演番組がお蔵入りになったことある？俺、今年1回あった。しかも自分のせいで」と切り出した。

お蔵入りになった番組は、しんいちと「さらば青春の光」東ブクロが出演予定で、グラビアアイドルをゲストに呼び、「やらしい2人がちょっとエッチな質問をしていく」という内容だったという。

しんいちは、ゲスト出演を予定していた女性タレントについて、「東ブクロさんがちょっと前に抱いた子やった」と暴露。さらに「その後に僕もお世話になった子だった」と、自身も関係を持った人物だったと説明。

しんいちは「“これええの？”と思って、一応言ったのよ、スタッフさんに。そうしたらスタッフさんも“ええっ！？”ってなって。マジで事故。大事故」とし、結局、撮影自体がなくなったと明かした。

共演者が驚く中、しんいちは「マジでスタッフさんとか動いてくれた人に迷惑かけた」と頭を下げていた。