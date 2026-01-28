XG、恋愛・交友関係などのルール撤廃で“より自由に” プロデューサー・サイモン氏が明かす「立派なプロになっている」
【モデルプレス＝2026/01/28】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）のプロデュースを務めるJAKOPS（SIMON／サイモン）氏が、1月27日に配信されたTBSのポッドキャスト番組「ASIANFILTER」に出演。グループのルールについて話した。
【写真】XGプロデューサーが結婚発表 お相手との2ショット
XGのメンバーについて「明確にビジョンを自分たちで考える立派なプロになっている」と高く評価し、「みんなを見て逆に刺激をもらったり尊敬することもあって」と口にしたサイモン氏。「今までルールというものがありまして、大きな夢を目指すためには我慢しなきゃいけないところもたくさんあったんですけれども、今年からルールが全部なくなって、みんなもより自由に」と、メンバーの成長や進化に合わせてルールを撤廃したことを告白。続けて「社会性としても、みんなが立派になれるようにサポートするところまでが自分の役割だなと思って、今ルールがない状態でやっている」と語った。
ナビゲーターを務めるNANAから「言える範囲でどんなルールがあった？」と問われると、サイモン氏は「例えば友だちの付き合いだったり、もちろん恋愛だったりというところも、高いゴール、高い夢を目指しているからこそそこは初期段階からお互い了承した上で、ルールを絶対的に守ろうっていうところでやってきた」と説明。NANAが「骨子と言うか、背中の骨がしっかりしたからルールが要らなくなったという感じなんだろうなと思います」と話すと、サイモン氏は「まさにそうです。コアがあるので」と同意した。また、ルールがない状況である現在も「メンバーの意識は本当に立派です」と話していた。
1月12日に、グループ名を「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」へと改名したXG。23日にはグループ初のフルアルバム「THE CORE - 核」をリリース。さらに、2月6日からは自身2度目となるワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」をスタートさせる予定だ。（modelpress編集部）
情報：TBS Podcast
【Not Sponsored 記事】
◆XG、恋愛・交友関係などのルール撤廃
◆XG、自身2度目のワールドツアー開催
