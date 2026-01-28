歌手・タレントのあのが、1月27日放送のラジオ番組「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送）に出演。山田裕貴が日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞したことについて、「ガチおめでとう。それはすごい。おめでとうすぎる。すごい！」と称賛した。



あのは、来週のスペシャルウィークに“お友達”の岡山天音がゲスト出演することを告知。リスナーからトーク内容を募集する際、「彼はね、あの、山田裕貴とか菅田将暉とは違う、ちゃんとした俳優さんなので。あのラジオで暴れるね、立ちながらやるね、偽俳優達と一緒にしないでください。岡山天音さんなので、立ちながらやんないのでね」と、月曜の「オールナイトニッポン」ファミリーである山田らをイジった。



しかし、あのは続けて「山田裕貴さんは、でも、日本アカデミー賞優秀主演男優賞、受賞。ガチおめでとう。それはすごい。おめでとうすぎる。すごい！」と改めて称賛。そして、「そんな人と一緒にしないでください。菅田君はね、ライブお疲れということで」とフォローを入れつつ、話を締めくくった。