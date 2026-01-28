「a penny for your thoughts」の意味は？1ペニーの価値を考えてみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「a penny for your thoughts」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「なにを考えているのか教えて」でした！
この表現は1500年代に使われ始めたといわれ、その時代、1ペニーは大変価値があったそう。
「1ペニー払ってでもあなたの考えが知りたい」と昔の人が会話の輪に入っていない人に尋ねたことが由来なんだとか。
考え込んでいる人を茶化すようなシチュエーションで用いられます。
A：「A penny for your thoughts.」
（なに考えてるのさ）
B：「Ah, I was just thinking about today’s dinner.」
（ああ、今日の夕飯についてだよ）
