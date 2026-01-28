LOWRYSFARM×ハローキティ♡エヴァ30周年記念コラボが限定登場

LOWRYSFARMから、ファン待望のスペシャルコラボが登場。放送30周年を迎えた『エヴァンゲリオン』と、世代を超えて愛され続ける「ハローキティ」が出会い、今だけの特別なアニバーサリーアイテムが誕生しました。クールとキュートという対照的な魅力を、LOWRYSFARMらしい“カワイイ”視点で融合。大人もキッズも楽しめる限定ラインアップは、この機会を逃せません。

世界観が光るスウェットアイテム

【EVA×KITTY】スウェットプルオーバーは、価格7,700円(税込)、カラー展開はレイ・第4使徒・アスカ、サイズはFREE。

胸元にはネルフロゴとハローキティのリボンを組み合わせた完全オリジナル刺繍を施し、背中にはレイ、アスカ、第4使徒とハローキティが共演する特別アートプリント入り。

キッズ向けの【KIDS】【EVA×KITTY】スウェットは価格4,400円(税込)、カラーは同じくレイ・第4使徒・アスカ、サイズは110cm、130cm、150cmを展開。親子リンクコーデも楽しめます。

ハローキティ×VISが大人可愛い♡デート気分高まる限定コラボバッグ全6型

小物で楽しむ最強コラボ

【EVA×KITTY】トイキーホルダーは、価格3,990円(税込)、カラー展開はレイ・アスカ・初号機・第4使徒。プラグスーツや初号機のディテールまで表現し、バッグや鍵につけるだけで存在感抜群。

さらに【EVA×KITTY】ミラーは価格2,200円(税込)、カラー展開はレイ・アスカ。スマホグリップとしても使える実用性と、コラボならではの特別感を兼ね備えたアイテムです。

特別な節目をファッションで楽しんで

『エヴァンゲリオン』30周年という記念すべき年に実現した、LOWRYSFARMとハローキティの限定コラボ。

2026年2月4日(水)より公式WEBストアandST、andSTストア店舗、2月6日(金)オープン予定のLOWRYSFARMイオンモール橿原店にて販売開始です♡

ここでしか出会えない特別なアイテムで、日常にワクワクするファッションの楽しさを取り入れてみてください。