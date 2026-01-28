来月1日から始まるプロ野球の春季キャンプを前に県出身選手たちもそれぞれのペースで調整を続けています。



富山商業高校出身で埼玉西武のルーキー岩城颯空投手は新人合同自主トレーニングで調整。



年末年始を地元富山で過ごした氷見高校出身で東北楽天の青野拓海選手は勝負の3年目に挑みます。



今月10日。



埼玉県所沢市の球団施設に埼玉西武ライオンズの新入団選手13人が揃い新人合同自主トレーニングが始まりました。





背番号と同じ20番のビブスを着て汗を流したのは、富山商業高校出身でドラフト2位で指名され入団した岩城颯空投手です。岩城投手「新しい環境で生活が始まったがいつも通り寝られて朝もしっかりいい目覚めが出来ているので何も変わらず生活することが出来ている」練習初日にグラウンドに現れたのは西口文也監督です。西口監督「これからのライオンズをしょって立てるような選手にみんな成長していってほしい」西口監督はドラフト2位の岩城投手を含む1位から3位までのルーキーは宮崎での1軍キャンプスタートを明言しました。岩城投手「最初から1軍の（キャンプに）連れて行ってもらえるってことで2月のキャンプに向けての体作りを自分のペースでやっていきたい」新人合同自主トレはきょうまで行われました。岩城投手は、既に大学時代も経験した守護神候補にも挙げられていて期待の即戦力左腕としてプロの1歩を踏み出しています。氷見高校出身で東北楽天ゴールデンイーグルス所属の青野拓海選手。年末年始は地元氷見で自主トレーニングに取り組みました。今月10日には中学生の硬式野球チームとなみ野ボーイズの選手たちを指導しました。昨シーズンは2軍で80試合に出場打率2割3分2厘でしたが、年末に台湾で行われたアジアウインターリーグではNPBセンバツの一員として出場し、2試合連続ホームランを放つなどアピールしました。青野選手「一番はボールを飛ばす能力をさらに上げることと、力強い鋭いスイングをすることをテーマにやっていきたい」持ち前の長打力に磨きをかけ勝負の3年目を迎えます。青野選手「早く1軍に上がって、試合に出て結果を出すことが一番の目標です」東北楽天の青野選手は、沖縄県で行われる2軍久米島キャンプに参加。埼玉西武の岩城投手は宮崎県で行われる1軍南郷キャンプに来月1日から参加します。岩城投手はルーキーながら1軍キャンプスタートが決まっていて楽しみですね。1年目から活躍して7月に富山で開催されるオールスターも目指してほしいですね。