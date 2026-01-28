伊藤沙莉「いい加減にしていただきたい」 なりすましに憤りと忠告
俳優の伊藤沙莉が28日、自身のXを更新。“なりすまし”への怒りと忠告を行った。
NHKの連続テレビ小説『虎に翼』が、完全オリジナルストーリーで劇場映画化されることが発表されたことを伝えるポストの直後とあって、伊藤は「HAPPYな報告のあとにこんなの載せたくないのですが、ちょっともういい加減にしていただきたいので載せますね」と思いを記した。
伊藤は「なりすましって、ちょっと本当になんのためにやってるのか、いくら考えても、わからないのですが。LINE登録して系の方が出現したことを、友達が教えてくれたので危険だと思い、ここに忠告しますが、まじでやめて下さい」と訴えた。
