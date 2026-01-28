北朝鮮に拉致され、今も現地にいるとみられる日本人に向けて、政府と民間団体がラジオ放送で、毎日、メッセージを送っています。



今月24日、富山県内で初めてメッセージの公開収録が行われ、県内から拉致された可能性が高い2人の家族らが「帰ってくるのを待っています」などと呼びかけました。



アナウンサー

「拉致被害者の皆さんには長い間、放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します」





北朝鮮向けラジオ放送の公開収録を行ったのは、政府の拉致問題対策本部の「ふるさとの風」と、特定失踪者問題調査会の「しおかぜ」の2つの番組です。2015年からは共同で公開収録を行っていて、県内での開催は初めてです。県内には、拉致された可能性が高い特定失踪者の3人を含め、拉致の可能性を排除できない人が20人います。また、高岡市の雨晴海岸では男女が拉致されそうになった未遂事件が発生したほか、黒部川河口では北朝鮮製とみられる水中スクーターが発見されています。入善町の屋木しのぶさんは、1968年、入善町で行方不明となりました。当時19歳でした。この日は、妹の板谷春美さんがメッセージを読み上げました。「姉ちゃん、どうしていますか妹の春美です。会えなくなってから58年も経つんだね。辛い思いをしながらずっと待っているのにまだ助けてあげられなくて、ごめんね。地図の上では近いのに毎日姉ちゃんのことを祈る時、そこはとてつもなく遠い。身体は大丈夫ですか、痛い所はありませんか、食べていますか、寒くはありませんか、笑えていますか。きっと笑って会える日が来るからどうかその日まで身体を大切にしていてください」板谷春美さん「姉に対してはこの放送を聞いている、聞いてほしいという思いで、とにかく希望を捨てないでほしいという気持ちで収録に臨みました。いつでも帰ってきて大丈夫だからという思いが届けばいいと思っています」1968年、朝日町で行方不明になった当時18歳だった水島慎一さんの同級生は、失踪直後の現場の様子を証言し、今も変わらない故郷の風景や近況などを話しかけました。収録したメッセージと参加者全員での合唱の音声は、1か月以内をめどに編集し、それぞれの番組から北朝鮮に向けて放送します。拉致問題解決に向け、政府の熱量が下がっていないかとの問いかけには。拉致問題対策本部 中山志織 参事官補佐「我々、拉致問題に取り組む職員の意識も熱量も全くそこは下がっておりませんので、是非一般の方々にも拉致問題に向けて、少しでも声を上げていただいてご協力をいただいて世論を盛り上げることで、北朝鮮へ圧力を高めて少しでも問題の進展につなげていきたいなと」「日本は拉致被害者を全員救出します」北朝鮮向けのラジオ放送、「ふるさとの風」「しおかぜ」は、それぞれのホームページで音声を聞くことができます。県内からの呼びかけが届くことを願っています。