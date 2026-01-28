¡ÖÄ¶ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤½÷¡¦¤Ê¤Á¡×±é¤¸¤¿20ºÐ½÷Í¥¡¡ÊÑ·Á¿åÃå¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¿·¶ÃÏ¡¡¡Ö¤«¤Ê¤êÀ¹¤êÂô»³¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤è¡Á¡ª¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCKTV¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤Î¡É¤Ê¤Á¡É¤³¤È½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥É¥ë¤ÎÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬¡¢¡ØB.L.T.3·î¹æ¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ì´É¤Þ¤ÇÆ©¤±¤ëÈþ¥Ð¥¹¥È¤È¶Ã°Û¤Î¤¯¤Ó¤ì¡ÄÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¡ª
1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤ä¡¢¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCKTV¡×¤Ø¤Î½Ð±éÆ°²è¤¬ÇÛ¿®¤«¤éÌó1¥«·î¤Ç350Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢º£ºÇ¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÌðÌî¤µ¤ó¤¬B.L.T.¤Ë1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï5¤Ä¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Èà½÷¤¬¡Ä¡£¿·¶ÃÏ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡£·ì´É¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¼«Ëý¤ÎÈþ¥Ð¥¹¥È¤â¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Î¥«¥Ã¥È¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¤µ¤ó¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡ÖB.L.T.2026Ç¯3·î¹æ ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹ ¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤«¤Ê¤êÀ¹¤êÂô»³¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤è¡Á¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¼«¿È¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ã¡¢¡¢¡¢¡ª¡ª ¤Ê¤ó¤«º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¡ª¡ª¤¦¤ì¤·¡¼¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¤µ¤ó¤ÏYouTube¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¶ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤½÷¡×¤ò±é¤¸¡¢½¨°ï¤Ê±éµ»ÎÏ¤òÈäÏª¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¡Ú¿·´ë²è¡ÛÄ¶ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤½÷¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Þ¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Éô²°¡×¤Ï¸ø³«1¥«·î¤Ç350ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥½¥ó¥Ì¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¤µ¤ó¤òÁê¼ê¤Ë¡¢·«¤êÊÖ¤·ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤â¸«»ö¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤äÎÞ¤ä¶¸µ¤¤ÇµñÈÝ¤¹¤ë°Û¿§¤Î¥¥ã¥é¤òÇ®±é¡£¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤ä¤Î¡¦¤Ê¤Ê¤«¡¡2005Ç¯10·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤é¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤â³«»Ï¤·¡¢25Ç¯¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¥±¥ì¥ó¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¸ø¼°SNS(X=@nana_y1014¡¢Instagram¡õTikTok=@y_nana1014)