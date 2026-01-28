見た目がかわいいと思う「新潟県のお土産」ランキング！ 2位「朱鷺の子」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近はSNSの普及もあり、味の良さはもちろんのこと、思わず誰かに見せたくなるような「パッケージの可愛さ」が選ぶ際の大切な基準となっています。旅の思い出を彩り、贈った相手の心もパッと明るくするような、ビジュアルに優れた名品をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「新潟県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「白の丸型がかわいらしい。一口サイズの小ささもかわいらしい」（20代女性／東京都）、「朱鷺の子は、朱鷺をモチーフにした丸く愛らしい形、やさしい色合いが魅力的で、新潟らしく可憐な印象を持つから」（60代男性／神奈川県）、「ころんとした卵みたいな形がまずかわいいです。名前も「朱鷺」で新潟らしさがあって、見た目とテーマが一致しているのが良いと思いました。個包装で並べた時も映えそうです」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「本物のクレヨンみたく可愛いと思った」（20代男性／長崎県）、「見た目がクレヨンのようになっていて、カラフルで子供も楽しめそうだからです」（30代女性／兵庫県）、「クレヨンの見た目で、お菓子もパステル調で可愛い。 また、箱のデザインもシンプルなのに可愛く、どこか懐かしい印象も与える」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：朱鷺の子（菓匠 たくみや）／35票2位は、県の鳥・朱鷺の卵をイメージした銘菓「朱鷺の子」です。黄身あんを桃山風生地で包み、ホワイトチョコレートをコーティングした丸いフォルムは、本物の卵のように愛らしく一口サイズで食べやすいのが特徴。朱鷺が描かれた優雅なパッケージも「新潟らしさが詰まっている」と選ばれています。
1位：おいしいおえかき（越乃雪本舗大和屋）／39票1位は、「おいしいおえかき」でした。まるで本物のクレヨンのような見た目をしたこのお菓子は、伝統的な和三盆糖で作られた干菓子。色とりどりの鮮やかなビジュアルと、子供心をくすぐるクリエイティブなデザインが、和菓子の枠を超えた可愛さとして1位に選ばれました。
