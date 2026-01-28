【2026年】65歳です、年金をもらって働いてます。いくらまでなら税金がかからないですか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
「65歳で年金をもらってパートで働いている。パート年収は、いくらまでなら所得税がかからないのか？」
今回は、年金をもらいつつ働く場合の税金についてです。
Q：年金をもらって働いてます。いくらまでなら所得税がかからないですか？今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。
A：老齢基礎年金と老齢厚生年金はあわせて年205万円以下、パート収入が年160万円以下であれば、所得税は差し引かれませんまず所得税がかからない年金額についてですが、65歳以上であれば、老齢基礎年金・老齢厚生年金には110万円の公的年金等控除と基礎控除95万円あわせて年205万円以下までなら所得税は差し引かれません。
パート収入の所得税については、160万円（基礎控除95万円＋給与所得控除65万円）以下であれば、所得税はかかりません。
年金の他に給与所得がある場合は、年末調整や確定申告で、年金とパート収入を合算した上で、それぞれ適用される所得控除を引き、税率をかけて所得税を計算することになります。その結果、所得税がかかることもあるでしょう。
ちなみに、遺族基礎年金・遺族厚生年金、障害基礎年金・障害厚生年金をもらっている場合は、金額にかかわらず、所得税はかかりません。その場合は、パート収入だけで所得税がかかるかを判断します。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）)