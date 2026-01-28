「見てはいけないような」風間俊介、イケメン俳優とのBLオフショット公開！ 「どエラい隠し玉」
ドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）の公式X（旧Twitter）アカウントは1月27日、投稿を更新。主演の俳優・風間俊介さん、庄司浩平さんのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】風間俊介＆庄司浩平のBLオフショット
ファンからは「倒れそうです……」「無理息止まるー！」「見てはいけないような」「甘えてるの？！」「風間くんの彼氏顔がさぁーーもぉーー」「どエラい隠し玉オフショ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「風間くんの彼氏顔がさぁーーもぉーー」同アカウントは1枚のオフショットを投稿。寝転がっている風間さんの上で庄司さんが密着する体勢になってイチャイチャしています。同ドラマのファンなら誰でもドキドキしてしまうような1枚です。
「全人類見るべき尊さ」1日に投稿したオフショットでは、クリスマスツリーの前で風間さんと庄司さんがハートマークを一緒に作る姿を披露。ファンからは「ニヤニヤ止まらず」「全人類見るべき尊さ」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
