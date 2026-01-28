Image: NASA

およそ50年ぶりとなるNASAの月への有人飛行ミッション、アルテミス計画。

早ければ、来月頭にもアルテミスIIミッションとして、宇宙船オリオンの打ち上げが行われます。人類が地球低軌道の向こう側へ行くのはアポロ計画以来だし、オリオンにはアメリカの航空史において大きな意味をもついろんなアイテムを乗っけていくし、なかなかエモいアルテミス。そんなエモさを乗せたオリオン宇宙船が地球から月へ、そして再び地球へ還る10日間を見守るのは、アマチュア無線家のみなさん。

34人のボランティア

宇宙飛行士4人を乗せ、初の有人フライトに臨むオリオン。当然、その飛行の様子はリアルタイムでNASAがトラッキングします。地球に非常に近い宇宙空間で使うニアスペースネットワークと深宇宙探査用のディープスペースネットワークの両方を使い、オリオンの追跡と通信を行います。

が、オリオンの追うのはNASAだけではありません。世界各地に住む34人のアマチュア無線家のみなさんもボランティアとしてミッションに参加します。昨年8月、NASAが地球地上からのトラッキングボランティアを募集しており、今回ミッションに参加する34人はNASAに選ばれたみなさん。この中には、2018年、12年行方不明だった人工衛星発見に協力したScott Tilley氏も含まれています。

ボランティアの34人は、オリオン飛行の10日間、オリオンが放つ電波を受動的にトラッキングします。彼らが収集したデータはNASAに送られ解析、宇宙コミュニティのトラッキング能力を見極め、今後の月や火星のミッションでも役立てるよう支援していきたい考え。

NASAの宇宙通信＆ナビゲーションプログラムのKevin Coggins次長補は、プレスリリースにてこう語っています。「有人飛行ミッションにおいて、外部団体を招待し彼らの追跡能力を実演してもらうことで、太陽系の探査を深める上で私たちが利用し頼ることができるマーケットを強化していけるのです」「この1つのミッションだけでなく、公かつ私的で快活なエコシステムを構築し、宇宙探査の黄金時代を支援していくことに繋がります」

Source: NASA