¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¤±¤É¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Öµå³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¡¡ÂÐÌÌ¤·¤¿Ì¾Åê¼ê¤¬´¶·ã
Í¼¿©²ñ¤ÇÂçÃ«¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò´î¤ó¤À¥ì¥¸¥§¥ó¥É
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¤âºÇÂç¸Â¤Î»¿¼¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÍ¼¿©²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤ÇÄÌ»»424¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥³»á¤¬¡¢ÂçÃ«¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò´î¤ÖÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤òÈ¼¤Ã¤ÆÀ²¤ìÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¡£2Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´Ø·¸¼Ô¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿Â¾¡¢²ñ¾ì¤ÎÃÏ¸µµåÃÄ¤Ç¤¢¤ë¥á¥Ã¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÂçÃ«¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò´î¤ó¤À¤Î¤¬¥Õ¥é¥ó¥³»á¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥àÁª½Ð4²ó¡¢3ÅÙ¤ÎºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Öº£Ìë¤ÎBBWAA¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìîµå³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ë²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡×¤È´î¤Ó¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÀÆ°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£µå³¦No.1¤ÎÁª¼ê¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò½ä¤êÅÙ¡¹Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤â¤³¤Î²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«¤ò¡ÖÌîµå³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë