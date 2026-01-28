「丸福珈琲店×リラックマ　ホットケーキ」（1870円）、「リラックマたちの大好きいちごパフェ」（1980円）　※価格は税込み

　「丸福珈琲店」とリラックマのコラボフェアが、2⽉1⽇（日）〜2⽉28⽇（土）の期間、「丸福珈琲店」全国12店舗で開催される。

【写真】ハンバーガーのバンズがチャイロイコグマに！　愛らしいプレートなどメニュー詳細

■キュートな特典も用意

　今回展開されるのは、リラックマのベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたコラボメニュー。店舗で提供されるコラボメニューとしての販売は今回が初めてとなる。

　メニューには、「丸福珈琲店」名物のホットケーキとバニラアイス、フルーツの相性がぴったりな「丸福珈琲店×リラックマ　ホットケーキ」や、クランブルの食感をアクセントにたっぷりの生クリームとアイスクリームが楽しめる「リラックマたちの大好きいちごパフェ」、ハンバーガーのバンズがチャイロイコグマになった「チャイロイコグマのハンバーガープレート」が登場。コラボスイーツ＆フードを1点注文につき、1枚ステッカーがプレゼントされる特典付きだ。

　また、たっぷりのホイップクリームとリラックマのクッキーを添えた「ほっこりホットチョコレート」と、バニラアイスとクッキーをトッピングした「ごゆるりチョコフロート」も用意。コラボドリンクは、1点注文につき1枚コースターがもらえる。

　なお、特典は各2種類から選ぶことができ、配布予定数量に達し次第終了。そして、グラングリーン大阪店での開催は2⽉12⽇（木）までとなる。