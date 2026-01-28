¡Ö¤¨¡©¤É¤³¡©Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤!¡×ÁÖ¤ä¤«¥À¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤¬Èý¤Ê¤·¡õ¥¿¥È¥¥¡¼àÊÌ¿ÍµéÊÑËÆáÃÝÌîÆâË¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö·ãÊÑ¤Ã¤×¤ê¡ª¡×¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¿·¥É¥é¥Þ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¤ËÈ¿¶Á
¡ÖÀßÄê¤¬¶¯¤¹¤®¡Ä¡×¡ÖÌò¤¬¤á¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¾®·ª½Ü¤ÈÁó°æÍ¥¤¬¼ç±é¤¹¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¬¥¹¿Í´Ö¡×¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢55ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÊÌ¿ÍµéÊÑËÆá¤Ö¤ê¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È&¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¥Ã¥È¤ò²ò¶Ø¤·¤¿Netflix Japan¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÃÝÌîÆâË¡£Èý¤òÁ´Äæ¤ê¤·¡¢ÏÓ¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¤Ó¤Ã¤·¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÌîÆâ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢ÎÓ¸¯ÅÔ¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¸ÄÀË¤«¤ÊÌòÊÁ¤ËÊ±¤·¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Â·¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¾Ò²ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ò¤·¤¿»Ñ¤Ë¡ÖÃÝÌîÆâË¤µ¤ó½Ð¤ë¤Î?¤¨¡©¤É¤³¡©¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢º¸²¼¤Î¤³¤Î¤ªÊý¤Ê¤Î¡©¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿!¡×¡ÖÃÝÌîÆâ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÃÝÌîÆâ¤µ¤ó¤Î·ãÊÑ¤Ã¤×¤ê¡ª¡×¡Ö¤ªÌ¾Á°¸«¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀßÄê¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖÌò¤¬¤á¤Á¤ã¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ö¥¬¥¹¿Í´Ö¡×¤Ï¡¢1960Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÂ¿Ãö»ÍÏº´ÆÆÄ¤ÎÆÃ»£±Ç²è¡Ö¥¬¥¹¿Í´ÖÂè1¹æ¡×¤ò´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡£