¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶¦±é¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMBS¡¦TBS·ÏÎó¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¤ÎÇ®·ì¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¶µ¼¼¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ç8(¥ä¡¼¡¼¡¼)²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¤òÊó¹ð¡£¶¦±é¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀî¶åÔ¥¼¡¤é¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏÌÜ¹õÏ¡¤ÈÁ°ÏÓ¶Ú·²¤ò¸«¤»¤ë¶ÚÆù¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÌÜ¹õ¤Ï¤¤ó¤Ë·¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¿Æó¿Í¤Î¶¦±é¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤á¤ÎÉ½¾ð¶Ú¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤ó¤Ë·¯¡ß¤á¤á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¡¢¤á¤á¡Ä¡×¡Ö¤á¤á¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£