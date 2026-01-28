今回、山林火災が発生した群馬県藤岡市には今月から運用が始まった「林野火災注意報」が発表されました。山林火災のおそれが高まったりした場合に発表される林野火災注意報や警報が設けられた目的などについて消防の担当者に話を聞きました。

一度火が出ると急速に燃え広がり、険しい山道での消火活動が長引くことも多い林野火災。消防庁では林野火災予防の実効性を高めようと「林野火災注意報」と「林野火災警報」を新たに設け、１月から運用が始まりました。

発表は自治体が行い、県内では大きな林野を持たない伊勢崎市と館林市を除いた自治体が導入。注意報の発表基準は前日までの３日間の合計降水量が１ミリ以下の状況で、乾燥注意報が発表されている場合などとなっています。

前橋地方気象台によりますと、前橋では今月に入ってから１ミリ以上の雨が一度も降っておらず、市内の対象区域では１月１日の運用開始から、林野火災注意報と警報が途切れることなく発表されています。

火災映像前橋市内で初めて林野火災警報が発表された今月１１日には、市内で林野火災が２件発生したほか、２回目の発表となった２０日には富士見町横室で下草火災が延焼し住宅にも燃え広がりました。

総務省の統計によりますと、林野火災の発生は１月から５月にかけて増加します。発生の原因はタバコの不始末、焚火の始末等、人為的なものが多いということです。

林野火災注意報に罰則がない一方で警報が発表された時に火の使用で違反した場合は、法律で３０万円以下の罰金または拘留の罰則が定められています。

林野火災注意報・警報の運用は去年９月の消防庁の通知を受けて急ピッチで進められたため、周知不足が課題だということです。

前橋市の林野火災注意報は前橋市消防局のHPに掲載されています。