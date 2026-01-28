大きな紙いっぱいに描いた自由な絵。

子どもたちが美術を学びました。

作品を作ることや見ることで自由に美術を学んでもらおうと、長崎市の特別支援学校でワークショップが行われました。

（県美術館 エデュケーター 堀越 蒔李子さん）

「はみだしてもいいし、座っても立っても寝転んでもいい。自分の気持ち、表現したいポーズが1番出来そうなやり方で大丈夫」

長崎大学教育学部附属特別支援学校で開かれた、図画工作と美術のワークショップ。

県美術館の職員を講師に迎え初めて行われ、小学部と中学部、高等部の児童生徒44人が参加しました。

体育館に広げた大きな紙に思い思いに線を描いたら、色を付けたりシールを貼ったり…

（高等部と小学部のペア）

「僕の手に塗ってくれる？ありがとう」

中学部や高等部と小学部は普段一緒に活動する機会が少ないそうですが、お兄さん、お姉さんが教えながらひとつの大きな作品を完成させました。

（中学部の生徒）

「手を置いてそれをなぞるのと、それを塗る活動をした。とても楽しかった」

（高等部の生徒）

「自分は絵は得意ではないけど、描くことはとても大好き。またこういう機会をいっぱい設けていただいてやれるだけやりたい」

ワークショップでは作品作りを通して発想の幅を広げたり、子どもたちが支え合う姿勢を育むことを目的にしています。

（県美術館 エデュケーター 堀越 蒔李子さん）

「学校教育の中での図工・美術と交わる部分とそうでない部分がどういったところか、美術館にできることを考えていく。学年の隔たりを越えて活動できるのも美術の特性」

県美術館では、今後も幼稚園、保育園や学校と連携した美術教育を行っていきたいとしています。