静岡県下田市の下田海中水族館は、衆議院議員選挙で投票した有権者に対する入場料割引サービスを始めたと発表しました。

1月27日公示、2月8日投開票の衆院選で投票した有権者を対象に割引サービスを始めたのは、体験型水族館の下田海中水族館です。

「下田海中水族館センキョ割2026」と銘打って展開し、通常料金の約40%オフで入場できます。

投票済証明書か、投票所の看板と自身が一緒に写っている写真を入場券売場で提示すると、中学生以上の大人の入場料が2500円から1500円（税込）に、4歳以上の子どもの入場料は1250円から750円（税込）になります。期日前投票も対象です。

18歳未満の入場者は、投票した有権者と同伴の場合に限り、2人まで割引になるということです。このサービスは2月28日まで行われます。

今回、特に投票率が低い若い世代の投票を後押ししたいと企画され、担当者は「若者からシニアまで幅広い世代の国民一人ひとりの政治への関心度が少しでも高まり、投票所へ足を運ぶきっかけとなれば幸いです」とコメントしています。