27日公示された衆議院選挙は28日から期日前投票が始まりました。異例の短期決戦の影響でこれまでと会場が変更になっているところがあるため注意が必要です。



解散から投開票まで戦後最短となる今回の衆議院選挙。県内では4つの選挙区に計13人が立候補しそれぞれ1議席を争います。



鹿児島市役所では28日午前8時半から期日前投票が始まりました。税の申告期間と重なったため、前回の参議院選挙とは会場が変更になり、東別館9階の特別会議室で行われています。投票所で有権者が示す整理券は28日までに配達が間に合いませんでしたが、整理券がなくても本人確認ができれば投票できます。投票所整理券は、各家庭に2月4日までには届く予定です。





投票に訪れた2歳の子どもを持つお母さんは。（30代）「子どもたちが生きやすい日本とか、誇れる日本にしていきたいと思っているので、そのような政党を選びたいと毎回思っている」（50代）「地方と都市部の格差がすごいと思うので、地方の過疎化対策を重点的にしていただきたい」（70代）「若い人のための政策がもっと伸びればいいなと思う。高齢者だけではなくて」期日前投票所は県内約310か所に設置される予定です。鹿児島市では市役所本庁と伊敷支所で28日から始まり2月からはイオンモール鹿児島などでも投票できます。なお、学生の試験期間と重なるため、鹿児島大学の郡元キャンパスには開設されません。（鹿児島市選挙管理委員会事務局・山森竜彦事務局長）「準備期間が短いということで市役所全体、年度末で忙しい時期になっているので、なかなかその辺は大変ではあった。選挙というのはこれからの社会の在り方を決めていく非常に重要な機会だと思うので市民のみなさまには、ぜひご自分の一票を投票していただければ」期日前投票は2月7日まで行われます。最高裁判所の裁判官について審査する国民審査の期日前投票は1日から始まります。