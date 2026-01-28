【2月のムーンアクション】2月2日は獅子座の満月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■2月のムーンアクションは？

2月の満月のことをネイティブアメリカンは、寒さが厳しく雪が多いためSnow Moon（雪月）と呼んでいました。

2月14日はバレンタインデー。好きな人にチョコを送って思いを伝える日ですが、最近は友達に送って友情の絆を深めたり、自分用に高級チョコを買ったりすることが多いようです。この日は月は射手座にあり、火の星座と水瓶座は強運です。ぜひ楽しくて、おいしい一日にしてください。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■2月1日〜10日

1日（月齢13.3）…… 幹事役を任される日。自信を持って引き受けて。

2日（月齢14.3・満月）……願い事が叶う日。今からでも遅くありません。満月に願いをかけて。

3日（月齢15.3・節分）……アクセサリーも月光浴を。5分ぐらいが適当。

4日（月齢16.3・立春）……勇気を出して。試験やオーディションに挑戦！

5日（月齢17.3）……知ったかぶりは厳禁。すぐ調べましょう。

6日（月齢18.3）……小さなトラブルがありそう。気にしなくて大丈夫。

7日（月齢19.3）……あなたの中に眠っている可能性が目覚めそう。いろいろ試してみて。

8日（月齢20.3）……水辺をお散歩しましょう。グッドアイディアが湧いてきそう。

9日（月齢21.3・下弦）……カリカリしないでおおらかに。ユーモアが大事。

10日（月齢22.3）……シルバーがラッキーカラー。銀製品はピカピカに磨いて。

新年からこれをしようと目標を立てていたのに、早くも挫折してしまったあなた。まだ大丈夫です。2月4日は立春。東洋の占いではお正月です。さらに3月20日は春分の日。西洋占星術のお正月はこの日です。

また、新学期や新学年、自分の誕生日の日など、始めるに適した日はいくらでもあります。毎月の新月の日から始めるという手もあります。諦めないことが大事！

（小泉茉莉花）

