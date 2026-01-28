

MISAMO「All-Japan タワーズ スタンプラリー」

ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMOと、全日本タワー連盟によるコラボレーション企画が決定した。

本企画は、全日本タワー連盟とMISAMOのコラボレーション企画として、全国20のタワーで実施している「All-Japan タワーズ スタンプラリー」と連動した期間限定プロジェクトになる。

「All-Japan タワーズ スタンプラリー」は、全国各地のタワーを巡りスタンプを集めることで、日本各地のランドマークを横断的に楽しむことができる企画だ。今回のコラボレーションでは、期間限定で全20タワーをクリアした参加者に対し、「完全制覇認定証」に加え、MISAMOオリジナルグッズ（ステッカー、アクリルキーホルダー）がプレゼントされる。

MISAMOオリジナルグッズの配布期間は、2026年6月1日から2027年8月31日まで。全20タワーをクリアしたスタンプラリー帳のはがきが事務局に到着した先着200名が対象となる。なお、スタンプラリー帳の有効期間は、スタンプラリー開始日から1年間となっており、参加の際は注意が必要。

全国２０のタワーでは、2月1日より本企画のコラボレーションポスター、フライヤーの掲出がスタート、タワー内では新曲「Confetti」も放送される。

さらに本コラボレーションを記念し、2026年2月7日には東京タワーの特別ライトアップが実施されることも決定。当日は日没から24時まで、東京タワーがMISAMOの3人のメンバーカラーに染まり、夜空に特別な光を灯す。

MISAMOのJAPAN 1st ALBUM『PLAY』が掲げる“演劇”というテーマは、ステージや映像表現にとどまらず、今回のタワーコラボレーションを通じて、全国各地のランドマークへと広がっていく。 【All-Japan タワーズ スタンプラリー連動企画】全日本タワー連盟https://www.japantowers.jp/