欧州株　仏CAC指数１％超安、ＬＶＭＨが７％安と下げ主導
東京時間19:19現在
英ＦＴＳＥ100　 10176.86（-30.94　-0.30%）
独ＤＡＸ　　24840.32（-54.12　-0.22%）
仏ＣＡＣ40　 8064.91（-87.91　-1.08%）
スイスＳＭＩ　 13076.05（-140.18　-1.07%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:19現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49185.00（+26.00　+0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　7032.75（+24.25　+0.35%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　26288.25（+215.25　+0.83%）