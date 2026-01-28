欧州株 仏CAC指数１％超安、ＬＶＭＨが７％安と下げ主導
欧州株 仏CAC指数１％超安、ＬＶＭＨが７％安と下げ主導
東京時間19:19現在
英ＦＴＳＥ100 10176.86（-30.94 -0.30%）
独ＤＡＸ 24840.32（-54.12 -0.22%）
仏ＣＡＣ40 8064.91（-87.91 -1.08%）
スイスＳＭＩ 13076.05（-140.18 -1.07%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:19現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49185.00（+26.00 +0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 7032.75（+24.25 +0.35%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 26288.25（+215.25 +0.83%）
東京時間19:19現在
英ＦＴＳＥ100 10176.86（-30.94 -0.30%）
独ＤＡＸ 24840.32（-54.12 -0.22%）
仏ＣＡＣ40 8064.91（-87.91 -1.08%）
スイスＳＭＩ 13076.05（-140.18 -1.07%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:19現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49185.00（+26.00 +0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 7032.75（+24.25 +0.35%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 26288.25（+215.25 +0.83%）