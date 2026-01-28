中国人観光客激減の今、各地でお得プラン　横浜では「宿泊客の3割が半額になった」プランも

日中関係の冷え込みが続き、中国人観光客のさらなる激減が見込まれる一方、日本人観光客にとっては“お得”となる宿泊プランや国内旅行先がありました。

28日、「イット！」が向かったのは横浜市の名所「中華街」です。

2月中旬から始まる中国の旧正月「春節」の大型連休。

これまで、春節期間中といえば各観光地は大混雑となってきました。

しかし、中国のある旅行会社によると、2026年の日本への団体旅行はゼロ。

日本に関する問い合わせなどもほぼないといいます。

中国人観光客が激減する中、28日も多くの人でにぎわっていたのは「新横浜ラーメン博物館」。

昭和の街を再現した館内で、全国各地のラーメンを味わえる人気スポットです。

新横浜ラーメン博物館・栗原幸司さん：

もともと中国本土の方は多くはないが、今年に関しては予約は0件。そこまでの影響は感じてないが、今年は0件なのかなと。

航空・旅行アナリストの鳥海高太朗さんは、中国人観光客が激減した今だからこそ国内旅行が“お得”になっていると話します。

航空・旅行アナリスト 鳥海高太朗さん：

おすすめできる場所は、京都・金沢・北海道の札幌などが挙げられます。人気旅行先の京都では今までの半分、半分以下で宿泊できるホテルが多く出ている。

お得な旅先は東京の目と鼻の先にもありました。

横浜で“お得”に泊まれるプランが大好評となっています。

新横浜プリンスホテル マーケティング・笠島優季さん：

こちらの部屋からは、富士山がご覧いただけます。

部屋の窓から富士山を望める部屋、実は…。

新横浜プリンスホテル マーケティング・笠島優季さん：

残念ながら天候により富士山をご覧いただけなかった場合、宿泊料金が半額になるというプランを作っています。

2月末までの対象期間中に部屋から富士山が見えなかった場合、宿泊料金が半額になるというお得なプラン。

対象となるのは富士山が見える35階以上の客室で、2025年は宿泊客の約36％が半額になったといいます。