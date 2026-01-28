お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が27日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。将来を心配している人気芸人について語る場面があった。

この日は、「芸人のガチ裏話！普段聞けない話をこっそり定点観察！芸能界の裏話がもりだくさん！」と題し、トークを展開。その中で、「コロコロチキチキペッパーズ」ナダルが「クロちゃんが最近、ほんまにちょっとヤバいんちゃうかって言ってるのが、やす子」と指摘した。

クロちゃんは「やす子は好感度高いけど、結構毒吐く子だったから。変に好感度上げすぎたら、ヤバいんじゃないかなと思って。俺、3年後怖いなって思ってたの」と、心配していることを明かした。

これにお見送り芸人しんいちは「確かに炎上増えたよね。小さい炎上が増えた」と同調。ナダルは「攻めの一言って芸人が笑かすために必要。それはあかんのかな？」と語った。

クロちゃんは「好感度を上げすぎた。24時間テレビで（マラソンを）走ったりもしてるし。好感度が上がりまくってる状態にすると、ちょっと毒を吐くだけでボケに捉えてもらえない」と指摘していた。