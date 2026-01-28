坂井泉水さんの魅力、思い出、未来へ込めた想いを語り合う ZARDデビュー35周年記念で特別ラジオ番組、3ヶ月限定で
ZARDのデビュー35周年を記念し、ZARDの楽曲と想いを未来へつなぐ3ヶ月限定の特別ラジオ番組『ZARD 35周年 Anniversary Radio』 が、ABCラジオで2月3日にスタートする。
【写真】『ZARD 35周年 Anniversary Radio』MCの神野友亜＆中野涼子
坂井泉水さんの歌詞や歌声の魅力、それぞれの思い出、そして未来へ込めた想いを語り合う、35周年という節目の年ならではの特別な番組となる。
MCを務めるのは、ZARDの作品を後世に伝えていくべく活動を続けるSARD UNDERGROUNDの神野友亜と、2008年に開催されたZARD追悼ライブ「What a beautiful memory」大阪公演でMCを務めた中野涼子。
ZARDを愛するゲストとともに、ZARDの軌跡をたどりながら、今もなお多くの人に愛され続ける“ZARD 永遠のスタンダード・ナンバー” を紹介する。
■番組名『ZARD 35周年 Anniversary Radio』
MC：
神野友亜（SARD UNDERGROUND）
中野涼子
放送期間：2026年2月3日（火）〜4月28日（火）
※3ヶ月限定（全13回）
放送時間：毎週火曜 深夜0時30分〜1時
放送局：ABCラジオ
