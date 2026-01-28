将棋の第38期竜王就位式が28日、東京都内で行われ、5連覇を達成した藤井聡太竜王（23）＝王将含む6冠＝に竜王推挙状、賞杯などが贈られた。

昨秋の7番勝負で挑戦者の佐々木勇気八段（31）を4勝無敗と圧倒し、史上3人目の永世竜王資格を得た藤井は「これをゴールではなく、新たなスタートとして来期以降、より充実した内容の将棋を指したい」と謝辞を述べた。式ではランキング戦2組優勝の永瀬拓矢九段（33）もメダルを授与され、スピーチでは「私は8個目のメダル。藤井さんは確か5つですので、藤井さんより多い」と笑いをとりつつ「藤井さんと（竜王戦で）対局できるよう私も精進しなければ」と結んだ。両者は第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）で対戦中だ。

乾杯後は藤井と藤井の師匠・杉本昌隆八段（57）との対談も行われた。5年前の竜王初戴冠日は師匠の誕生日。当日の会見では「全く知りませんでした」と明かしたエピソードが再び紹介された。これを受けて藤井は「永世竜王資格獲得の11月12日（実際は13日）は師匠の誕生日で…」と失地挽回を図ったが、杉本は「13日ね」と鋭く突っ込み。これには藤井も苦笑いだった。

2人で旅行に行くならどこへ？というお題になると杉本は「3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の東京ドーム観戦は？」と提案。果たして実現するだろうか――。