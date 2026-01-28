スタジオには気象予報士の平島さんです。



こんばんは。あすから再び強い寒気が流れ込み、警報級の大雪となる可能性があります。



こちらはあす午前9時の予想天気図です。



西高東低の、いわゆる冬型の気圧配置となっています。この冬型は、あさって金曜日にかけて、さらに強まる見込みです。



あさっての予想天気図を見てみますと、等圧線が縦に並び、間隔もかなり 狭くなっているのが分かります。





ぎゅっと詰まっていますね。一般に、等圧線が日本列島に5本以上かかると強い冬型の目安とされ、大雪になる可能性が高まります。あさっては6本かかっていて、強い寒気が入ってくる見込みです。先週の寒波と比べると、どうでしょうか。期間としては先週より短いものの、寒気の強さとしては、ほぼ同じレベルとみられています。風と降水の予想を見てみましょう。ご覧のように、日本海には、雪雲の帯がはっきりと確認できます。これは、日本海で風がぶつかり合って形成されたJPCZ日本海寒帯気団収束帯です。このJPCZは、今のところ福井県を中心に流れ込む予想で、県内には直接的な影響はないと見ていますが、関西方面に向かう交通機関の乱れなど注意が必要です。一方、県内では強い寒気の影響で局地的な前線が発生し、発達した雪雲がかかって、あさってにかけて大雪の恐れがあります。気象台は、あす午前6時からあさってにかけて、警報級の大雪となる可能性が「中程度」あるとして注意を呼びかけています。では、予想される降雪量です。あす午後6時まで24時間の予想降雪量は、多い所で平野部が40センチ、山間部が60センチ。あさって午後6時までの24時間は、平野部が50センチ、山間部が70センチの予想です。前回の大雪で、まだ雪が残っているところも多くありますよね。そこにさらに雪が積もるため、車の運転や、歩くときは、いつも以上に注意が必要です。県内では、除雪作業中の事故も起きています。雪かきをする際は、無理をせずできるだけ複数人で行ってください。