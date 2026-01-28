¥®¥¿¥ê¥¹¥È»³²¼ÏÂ¿Î¤µ¤ó»àµî¡¡64ºÐ¡¢Ä¶Àäµ»¹ª¤ò¶î»È
¡¡¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éºîÉÊ¤ò¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼1ËÜ¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿À¤³¦Åª¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î»³²¼ÏÂ¿Î¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¦¤«¤º¤Ò¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬24Æü¸á¸å2»þ23Ê¬¡¢ÉÂµ¤¤Î¤¿¤áÅìµþÅÔ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£64ºÐ¡£Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¡£¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£ÁÓ¼ç¤ÏÄ¹½÷¹ÈµÝ¡Ê¤³¤æ¤ß¡Ë¤µ¤ó¡£
¡¡8ºÐ¤ÇÉã¤«¤é¥®¥¿¡¼¤ò³Ø¤Ó¡¢16ºÐ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¡¢¥Ñ¥ê¤Ê¤ÉÀ¤³¦3Âç¹ñºÝ¥®¥¿¡¼¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥®¥¿¡¼¤ÎÄ¶Àäµ»¹ª¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ô¥¢¥ÎºîÉÊ¤ä¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éºîÉÊ¤ÎÊÔ¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥à¥½¥ë¥°¥¹¥¡¼¤Î¥Ô¥¢¥ÎÁÈ¶Ê¡ÖÅ¸Í÷²ñ¤Î³¨¡×¤ä¥É¥Ü¥ë¥¶¡¼¥¯¤Î¸ò¶Á¶ÊÂè9ÈÖ¡Ö¿·À¤³¦¤è¤ê¡×¤ÎÊÔ¶Ê¡¦±éÁÕ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥½¥í¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤â¾·¤«¤ì¤Æ±éÁÕ¤·¤¿¤Û¤«¡¢³ÆÃÏ¤ÎÌ±Â²²»³Ú¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖóÕÌÀ´ü¤ÎÆüËÜ¥®¥¿¡¼¶Ê½¸¡×¤Ç1999Ç¯ÅÙÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£