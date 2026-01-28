SR渋谷のトロイ・マーフィージュニアが4試合連続で欠場…年明け初戦の1月3日を最後に出場なし

1月28日、B1東地区のサンロッカーズ渋谷は、トロイ・マーフィージュニアが負傷により、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第20節の茨城ロボッツ戦を欠場すると発表した。

アメリカ出身で日本国籍を持つ23歳のマーフィージュニアは、193センチ93キロのシューティングガード兼スモールフォワード。アメリカのドミニカン大学出身で、2022－23シーズンに越谷アルファーズでキャリアをスタートそた。翌年の2023ー24シーズンは特別指定選手として富山グラウジーズでプレーし、昨シーズンからSR渋谷に加入。今シーズンは1試合平均3.4得点2.2リバウンドを記録している。

チームは指揮官交代もあり上昇の兆しを見せているものの、マーフィージュニアは1月3日に行われた第18節のファイティングイーグルス名古屋戦を最後に出場なし。これで4試合連続の欠場となった。

SR渋谷は現在13勝19敗でB1東地区7位。この日行われる第20節では国立代々木競技場第二体育館で茨城ロボッツと対戦する。

【動画】脅威の身体能力を発揮するトロイ・マーフィー・ジュニアのダンクまとめ