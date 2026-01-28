米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有（39）が1月25日、自身のInstagramを更新し、一部で報じられた引退検討報道について言及した。投稿では英語で現状を説明し、引退報道を否定している。

画像は試合前とみられる球場で、ベンチ付近に立つダルビッシュの姿が添えられている。ユニホーム姿でフィールドを見つめる落ち着いた表情が印象的な一枚だ。投稿文では英語で現状を説明し、「although I am leaning towards voiding the contract, there’s still a lot that has to be talked over with the Padres」と記し、契約を巡っては、パドレスと話さなければならないことがまだ多く残っている状況を明かした。また、「I will not be announcing my retirement yet」ともつづり、現時点で引退を発表する考えはないことを強調している。

【画像】球場で現状を伝えたダルビッシュ（画像はダルビッシュ有公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「ダルさんの言葉を信じているので問題なしです！ そしてどんな時でもダルさんを応援しています」「直接聞いても特にアメリカ人には理解できないでしょうね。色々な意見や案を聞いてダルさんが納得できる結果になる事を願います」「まだ現役続行してほしいです！」「ダルさんの勝負まだみたい」といった応援の声が寄せられている。