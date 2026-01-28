

○プラネット <2391> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.4％にあたる9万株(金額で1億1205万円)を上限に、1月29日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○リガクＨＤ <268A> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.86％にあたる428万4500株の自社株を消却する。消却予定日は2月13日。



○アドテスト <6857> [東証Ｐ]

発行済み株式数の4.46％にあたる3414万1256株の自社株を消却する。消却予定日は2月6日。



○フジオーゼ <7299> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.4％にあたる35万株(金額で7億2450万円)を上限に、1月29日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○キヤノンＭＪ <8060> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.66％にあたる500万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月2日から10月30日まで。



［2026年1月28日］



株探ニュース

