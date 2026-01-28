さとう珠緒、衝撃の恋愛修羅場を激白「彼氏とベッドにいたら元カノが来た」「『隠れろ』って言われて」
「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ season5』の#4が27日深夜に放送され、スタジオゲストとして出演したタレント・さとう珠緒（53）が、過去の恋愛修羅場や驚きのエピソードを明かした。
【写真】顔出し！番組では資産20億円の“一夫多妻”家族に密着も
この日のスタジオには、さとうのほか、でんぱ組.incの元メンバー・最上もが（36）が出演。VTRを見届けた後、「結婚・家族」や「恋愛修羅場」をテーマにトークが展開された。MCを務めるお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政から「二股されたことは？」と問われたさとうは、「実は『第3夫人にならない？』って言われたことがある」と衝撃の過去を告白した。
さとうによると、相手の男性にはすでに複数の家庭があり、「1人は内縁の妻の外国人で子どもが2人いて、もう1人は京都にいて子どもが1人いた」という状況だったという。「財産で揉めるのが嫌で籍は入れていないけど、『どう？3番目に』って言われた」と振り返り、さらに「酔っ払っていたから本気か分からないけど、『マンション買ってあげるから』って言われた」と明かした。さらば青春の光・森田哲矢から年齢を問われると、「最近…去年」と答え、スタジオは騒然となった。
さらにさとうは、20代の頃に体験した忘れられない“恋愛修羅場”についても告白。「彼氏とベッドで一緒にいて、突然元カノが来た」と当時を振り返り、「彼氏に『隠れろ』って言われて、ベッドの下に潜った」「30分ぐらい隠れていた」と生々しく語った。元カノには気づかれなかったものの、「その彼女がタバコを吸う人で、タバコに口紅がついていて…」と感情たっぷりに語り、森田からは「昨日のことのようにしゃべるやん」とツッコミが入った。
番組ではこのほか、マレーシアで“一夫多妻生活”を送る日本人男性の暮らしにも密着。スタジオでは規格外の家族の形や価値観に、MC陣やゲストが驚きの声を上げる場面が続いた。
