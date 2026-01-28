1月26日、5人組アイドルグループ・ACEes（エイシーズ）のYouTubeチャンネルが更新され、『【もしも不二家に入社したら..】新入社員としてガチプレゼン』と題した動画が公開された。老舗洋菓子メーカー・不二家とのコラボ企画ということで注目を集めた一方、メンバーの那須雄登（ゆうと）が過去に関与していた“シュークリーム騒動”を思い出す声がネット上で再燃している。

ACEesは、STARTO ENTERTAINMENT社のジュニア内で2025年2月16日に結成された新グループで、同日に誕生したKEY TO LIT（キテレツ）、B＆ZAI（バンザイ）とともに“デビューにもっとも近い存在”として注目されている。

「問題視されているのは、ACEes結成以前の2023年ごろに拡散されたとされる動画です。東京・日比谷にある帝国劇場の楽屋で、シュークリームを壁に投げつけて楽しむ様子が映っており、そのなかに那須さんも含まれていました。動画自体は約6年前のできごととされ、発覚後に事務所は謝罪に至っています。今回のYouTubeでは、不二家の『ペコちゃんのほっぺ』など人気商品をプレゼンする様子が配信され、シュークリームは登場しませんでしたが、当時の印象を持つファンも多いようです」（スポーツ紙記者）

当時、那須は「美 少年」のメンバーとして活動しており、動画にはメンバーだった佐藤龍我、金指一世の姿も確認されていた。公式サイトでは、《食べ物を投げるという恥ずべき行為を取ってしまった事を、深く反省しております》と謝罪文が掲載され、本人たちも行為を認めている。

今回、不二家とのコラボをきっかけに、過去の映像が再び想起された形だ。X上では、

《少し昔に、シュークリームを壁に投げつけた（※食べ物を粗末にする行為をした）人が居るのに!!?》

《頼度が下がることわざわざ企業としてしないほうがいいのに・・》

《同じ事務所タレントなのでSnowManの後継者として頑張ってほしいけどちょっと複雑ですね》

といった声が見られる。

「不二家は、STARTO社所属のSnow Manが2020年からブランドキャラクターを務め、2025年12月31日をもって契約を終了しています。そのためACEesが“後継的存在”になるのではとの期待もありますが、今回の件で賛否が分かれています。過去に謝罪をおこない、一定の区切りがついているとはいえ、食品を扱う企業とのコラボが、過去のことを思い起こさせてしまったのでしょう」（前出・スポーツ紙記者）

地道に信頼を回復させていくしかない。