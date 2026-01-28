大相撲初場所

25日まで行われた大相撲初場所（東京・両国国技館）で、視聴者が思わずほっこりする場面があった。千秋楽の午前中。「癒される」「かわいいの集合体」などと話題になった。

懸賞本数が過去最多となる3355本に達するなど、盛り上がりを見せた初場所。全取組を中継した「ABEMA（アベマ）」の放送では、25日の千秋楽で視聴者が思わず反応するシーンがあった。

序ノ口の取組開始を前に、花道の奥で出番を待つ力士たち。カメラは41歳の序ノ口十五枚目・東浪（玉ノ井）や、18歳の序ノ口二十一目・武田（中村）のほか、部屋の「ちゃんこ長」としてYouTubeでも人気を集める序ノ口十三枚目・京の里（伊勢ノ海）らが並んでいた。

取組に向け、それぞれが入念に体を動かして準備。ストレッチも行っていたが、放送を視聴していたファンからは「なんだ今の」「かわいいがいっぱいいる」「かわいいの集合体」「癒されるー！！」「癒される光景」などと注目が集まっていた。

観客も手作りのタオルなど“推しグッズ”を掲げるなど、応援スタイルに変化も見られる大相撲。人間味ある力士の姿が、ファンが魅了する一因となっている。



（THE ANSWER編集部）