¡Ú½°±¡Áª¡ÛÃæÆ»¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¸ÀµÚ¤»¤º¤Ë¡ÖÅú¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬£²£¸Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦£Ê£ÒºùÌÚÄ®±ØÁ°¤Ç½°±¡Áª¡Ê£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ»²±¡µÄ°÷¤ÎÀ¾ÅÄ¼Â¿Î´´»öÄ¹¤È²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£»²±¡µÄ°÷¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÃæÆ»¤Ë¤Ï¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤È¤³¤¦¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤ÎÅ¨¤Ïº£Æü¤ÎÍ§¡£¤À¤±¤É¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÌî¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃæÆ»²þ³×¤ÎÍýÇ°¤È´ðËÜÀ¯ºö¤òµÍ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Í¤ê¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ·ëÂ«¤ò¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦À¯ÅÞ¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡±éÀâ¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¡¢£²£·Æü¤ÎÂè°ìÀ¼¤òÀÄ¿¹¸©¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºòÆü¤ÏÀÄ¿¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àã¹ñ¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤âÂÎ´¶¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¨¤é¤¤ÂçÊÑ¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿¡×¤ÈÀã¤ÎÁªµó¤Î¸·¤·¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Âè°ìÀ¼¤ÇàÈá´êá¤Ç¤¢¤ë£²Ç¯´Ö¤Î¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¤¤¤í¤¤¤íºÙ¤«¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ÆÅú¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£Èó²ÝÀÇ¤Ê¤Î¤«ÌÈÀÇ¤Ê¤Î¤«¡¢ÏÃ¤â¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¹â»Ô»á¤Î¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÃæ¿È¤ò¡ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºâÌ³¾Ê¤â½õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÅÞÆâ¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¸À¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂè°ìÀ¼¤Ç¤Ï¤ªÏÃ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ÏÁªµó¸øÌó¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
