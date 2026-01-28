¡Ú½°±¡Áª¡Û°Ý¿·¡¦ÀÐºêÅ°»á¡¡Åìµþ3¶è¡¦ÀÐ¸¶¹¨¹â´Ä¶Áê¤È¤Îà¼«°ÝÂÐ·èá¤Ë¡Ö¶»¤ò¼Ú¤ê¤ë»×¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸øÇ§¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ½°±¡Áª¡Ê£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡ËÅìµþ£³¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿ÀÐºêÅ°»á¤¬£²£¸Æü¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾®»³¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÀÐºê»á¤ÏºâÌ³¾Ê½Ð¿È¤Ç¡¢£²£°£±£²Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¡££³Áª¤·¤¿¸å¤Ë¼«Ì±¤òÎ¥¤ì¡¢£²£±Ç¯¤Ë°Ý¿·¤ËÆþÅÞ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ£³¶è¤ÏÀÐºê»á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐ¸¶¹¨¹â´Ä¶Áê¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î°¤ÉôÍ´Èþ»Ò»á¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÀÐÅÄ¿µ¸ã»á¤Ê¤É£µ¿Í¤¬Áè¤¦·ãÀï¶è¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤ÇÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢ÃöÀ¥Ä¾¼ù»á¤«¤éÇ®¤¤±þ±ç¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐºê»á¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡ÖµðÂç¤Ê¼«Ì±ÅÞ¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²â¤¬´Ø¤ÎÌò¿Í¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ê¾¼ÏÂ¤Ë¡Ë½êÆÀÇÜÁý·×²è¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÎÀ¯¼£¤¬¤¤¤¯¤é¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²â¤¬´Ø¤ÎÌò¿Í¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡½°±¡ÁªÄ¾Á°¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿ÃæÆ»¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖàÃæÆ»á¤È¤¤¤¦À¯¼£¤¬µ¯¤¤ÆÀ¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¬ºâÌ³Áê¤ò¼¤á¤Æ¹ñ²ñ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ÎËö´ü¤Ç¤·¤¿¡£àÃ¦´±Î½á¡¢´±Î½¤ò»È¤ï¤Ê¤¤À¯¼£¤ò¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»Ò¤É¤â¼êÅö¤Æ¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â·ë¶É¡¢ºâ¸»¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë°Ê¾å¡¢ºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤Ê¤¤ÁÊ¤¨¤Ï¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢ÀÐºê»á¤Ë¼«Ì±ÅÞ»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿ÀÐ¸¶»á¤ÈÁªµó¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿´¶¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¹¨¹â»á¤Ï¡ËÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¶»¤ò¼Ú¤ê¤ë»×¤¤¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢°Ý¿·¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤ÏÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°Ý¿·¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤È¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤À¼¤ÈÎ¾Êý¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿ËÜÍè¡¢ÌîÅÞ¤ÎÃæÆ»¤ËÎ®¤ì¤ëÉ¼¤òÆÃ¤ËÌµÅÞÇÉÁØ¤ò»ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤Î±¤á¤Æ¡¢ÉÊÀî¶è¤ÏµÄ°÷¤¬£²¿Í¤â£³¿Í¤âÃÂÀ¸¤¹¤ë¡¢ÀÚâøÂöËá¤¹¤ëÁªµó¶è¤Ë¤·¤¿Êý¤¬Åìµþ£³¶è¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Í¿ÅÞ£²µÄÀÊÌÜ¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢£±µÄÀÊÌÜ¤ÏÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢£²µÄÀÊÌÜ¤òÃæÆ»¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°Ý¿·¡¦ÀÐºêÅ°¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åìµþ£³¶è¤ÏÄê¿ô£±¤Ê¤Î¤ÇÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö£²µÄÀÊÌÜ¡×¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢ÈæÎã¤Ç¤ÎÉü³èÅöÁª¤òÁÀ¤¦¤È°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡£½°±¡Áª¤ÎÈæÎãÉü³èÅöÁª¤ÏÆ±°ìÈæÎã¥Ö¥í¥Ã¥¯Æâ¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¼Ô¤ò¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÀËÇÔÎ¨½ç¤ËÊÂ¤Ù¡¢ÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ë¡£