ホロライブ・大空スバル、『マリオ』の超名作ゲームに挑戦するも難易度に驚愕「1年かかりそうなんですけど」
「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、28日までに自身のチャンネルを更新。スーパーファミコンの名作『スーパーマリオワールド』の実況をスタートし、ファンから笑いと歓喜の声が上がっている。
【動画】『スーパーマリオワールド』の難易度に驚愕するスバルさん（12：46ごろ）
『スーパーマリオワールド』は、1990年にスーパーファミコンのローンチタイトルとして発売。「マリオ」シリーズの人気キャラ「ヨッシー」が初登場した作品でもある。
これまでに『スーパーマリオブラザーズ』や『スーパーマリオブラザーズ3』をクリアしているスバルさんは「2時間で終わっちゃうんじゃないかな」と、余裕しゃくしゃくムードで本作をプレイ開始。
ところが、最序盤ステージの「ヨースターとう」から本作の多彩なギミックや敵に大苦戦し、配信開始から約10分でゲームオーバーに。あまりの難易度にスバルさんは悲鳴を上げ「1年かかりそうなんですけど。大丈夫？」と不安そうにしていた。
阿鼻叫喚しながら『スーパーマリオワールド』を遊ぶスバルさんの姿を見届けたリスナーからは「またスバルのマリオシリーズが見れるの嬉しすぎる」「マリオしてるだけなのにこんなに面白いのやっぱり天才やで」「芸術点高い落ち方もそうだし深夜帯になるほどトークがおかしくなっていく所が最高」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」
