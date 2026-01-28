『うたの☆プリンスさまっ♪』と『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』によるスペシャルコラボレーション企画として、毎日公開されていた「描きおろしタッグビジュアル」の集大成となる集合ビジュアルが本日28日に公開となった。

この企画では『うたの☆プリンスさまっ♪』のアイドルと『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』のキャラクターがお互いのハンドサインのポーズをとった総勢18組のイラストを公開してきた。

また、同じくスペシャルコラボレーションとして新曲コラボも発表され、その第1弾となるQUARTET NIGHT ＆ MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗による「Go the Route」が明日1月29日(木)午前0時より各種音楽配信サービスにてリリースされる。これにあわせ、「Go the Route」の1コーラストレーラーが同日1月29日(木)19時に公開されることも発表された。

現在、「Go the Route」はPre-add/Pre-Saveも実施中だ。

さらに、新曲コラボ第2弾と第3弾の配信日も決定した。第2弾であるHE★VENS ＆ Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Templeによる「FLAG」は2月18日 (水)午前0時、第3弾のST☆RISH ＆ Fling Posse ＆ 麻天狼による「Rainbow Signs」は3月18日(水) 午前0時より配信リリースされる。

そしてこちらの新曲3曲を収録したCDと「描きおろしタッグビジュアル」、「集合ビジュアル」を使用したグッズが、3月28日(土)・3月29日(日)に東京ビッグサイトにて開催される＜AnimeJapan 2026＞の会場とキングレコード各ECサイトにて発売されることが決定した。CDはアニメイトでも販売され、各店舗にはオリジナルの特典が付属予定。本日より、キングレコード各ECサイトとアニメイトにて予約受付がスタートしている。

グッズのラインナップ・各特典などの詳細は後日発表となる。 ■QUARTET NIGHT ＆ MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗「Go the Route」

2026年1月29日(木)配信スタート

https://hpmi.lnk.to/Utpr1 作詞：Amon Hayashi／上松模康（Elements Garden）

作曲：Amon Hayashi／NAOtheLAIZA／A.M.Pkiller／藤田淳平（Elements Garden）

編曲：NAOtheLAIZA

■HE★VENS ＆ Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple 「FLAG」

2026年2月18日 (水)配信スタート

作詞：ALI-KICK／上松模康（Elements Garden）

作曲：ALI-KICK／藤間 仁（Elements Garden）

編曲：LI-KICK／オーサカ=モノレール

■ST☆RISH ＆ Fling Posse ＆ 麻天狼「Rainbow Signs」

2026年3月18日 (水)配信スタート

作詞・作曲：上松範康 (Elements Garden)／invisible manners（平山大介・福山 整）

編曲：Mitsu.J (Digz, Inc. Group)

All Instruments & Programming：Mitsu.J (Digz, Inc. Group)