「余裕のイロチ買い！」【しまむら】大人が冬に着たい♡「もけもけアイテム」

おしゃれさんが【しまむら】でイロチ買いしたという、もけもけ素材のトップスにフォーカス！ 存在感があり、地味見えしがちな冬コーデのアップデートにも一役買ってくれそうです。落ち着いたカラーで大人の着こなしにも取り入れやすいから、ぜひワードローブに迎えて。

たっぷりボリュームのあるもけもけトップス

【しまむら】「meg*MIXフリンジPO」\2,420（税込）

@mguu__mさんが「可愛いくってイロチした」というもけもけ素材のトップス。こちらのブラウンのほか、上品な雰囲気をまとえそうなグレーもゲットしたようです。ワンツーコーデでもサマ見えが狙えるから、手軽におしゃれコーデをつくりたい日にぴったり。ボリュームはあるものの、ショート丈ですっきりと着られそうです。

大人も着やすい上品グレーのジャケット

【しまむら】「エリツキFFZIPJK」\2,739（税込）

ふわふわとした素材感で、羽織るだけで華やかなショート丈ジャケット。@__saxxyaxxさんは、都会的なムードが漂うグレーと、柔らかい雰囲気のベージュをイロチ買い。どちらも甘すぎない色味が魅力的です。ジーンズと合わせてカジュアルに落とし込んだり、フレアスカートでフェミニンに仕上げるのも◎

