2月18日にリリースされる、UAの30周年のアニバーサリーアルバム『NEWME』の全曲ティザー映像が公開された。

約10年ぶりのフルアルバムとなる『NEWME』。タイトルには”繰り返される毎日のなかで二度とない瞬間を大切にし、新鮮な目線を忘れないでいたい”という希望が込められている。公開されたティザー映像では、そんな想いが詰まった全12曲をダイジェストで味わうことができる。

また、VICTOR ONLINE STOREでは、アルバムとオリジナルTシャツがセットになった限定アイテムも展開。本日そのデザインも同時に公開となった。

前面には印象的な『NEWME』のアートワークの世界観を活かしたデザインが、背面には様々なタイポで綴られた『NEWME』の文字と、UAからのメッセージが印象的な特別なデザインとなっている。