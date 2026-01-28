UA、デビュー30周年アルバム『NEWME』全曲ティザー映像＆限定オリジナルTシャツデザインを公開
2月18日にリリースされる、UAの30周年のアニバーサリーアルバム『NEWME』の全曲ティザー映像が公開された。
約10年ぶりのフルアルバムとなる『NEWME』。タイトルには”繰り返される毎日のなかで二度とない瞬間を大切にし、新鮮な目線を忘れないでいたい”という希望が込められている。公開されたティザー映像では、そんな想いが詰まった全12曲をダイジェストで味わうことができる。
また、VICTOR ONLINE STOREでは、アルバムとオリジナルTシャツがセットになった限定アイテムも展開。本日そのデザインも同時に公開となった。
前面には印象的な『NEWME』のアートワークの世界観を活かしたデザインが、背面には様々なタイポで綴られた『NEWME』の文字と、UAからのメッセージが印象的な特別なデザインとなっている。
■ニューアルバム『NEWME』
2026年2月18日リリース
https://www.jvcmusic.co.jp/ua/Linkall/newme.html
■通常盤（CDのみ）
品番：VICL-66070
価格：￥3,630（税込）
■初回限定盤（CD＋Blu-ray）
品番：VIZL-2450
価格：￥8,500（税込）
■VICTOR ONLINE STORE限定セット（CD＋Blu-ray＋限定Tシャツ）
品番：VOSF-15308
価格：￥12,000（税込）
＜CD収録曲＞
NEWME
Mood
Happy
ZOMBIE feat. 村上虹郎
まわるみらい feat. 藤原さくら
WAKEUP feat. MFS
GORILLAS are still very shy
変身
Tonic
ALK
Twilight Before Sunrise
＜Blu-ray収録曲＞＊初回限定盤のみ
01.HORIZON
02.お茶
03.微熱
04.リズム
05.スカートの砂
06.Mood
07.ALK
08.愛を露に
09.電話をするよ
10.TORO
11.雲がちぎれる時
12.数え足りない夜の足音
13.ミルクティー〜Love scene〜2人
14.AUWA〜TIDA
en1. Happy
en2. 情熱
en3. 甘い運命
en4. 太陽手に月は心の両手に
＜VICTOR ONLINE STORE限定セット詳細＞
30周年アニバーサリーを記念して、オリジナルデザインのTシャツを初回限定盤とセット販売。
サイズ：フリーサイズ（Lサイズ相当）＊身丈73cm/身幅55cm/肩幅50cm/袖丈 22cm
※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。
【VICTOR ONLINE STORE限定セット】https://victor-store.jp/item/106152