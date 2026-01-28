【STW230YMとFDR135】（北海道 黒増御大！推し 62歳）

30年以上前、狸小路のアットホームなショップで最初に中古でフェルナンデスのwネックのFDR135を手に入れました。

が御大好きで、ストラトスキャロップ〔自作）を愛用してる者としては、フラットな指板はあまり馴染めず、しかしバッキングのコーラスにはクリーンが最高の仕事してくれるのでした！

その数年後に、フェンダージャパンSTW 230YMと出会い、一目惚れして◯光堂から購入！どちらもキーボード持って来たの？と言われるハードケース！保管も邪魔する、重たくて肩が痛くなる、最初ミュージックマン幅広クラプトンストラップで凌いでましたが、歳には勝てずコンフォートベース用でだいぶ快適になりなんとか扱えています！

STW 230YMにはGK3も取り付けたのですが、12弦は偽物デジタルでは出せない音で手放すことができない存在です！

カポ使うのは、フェルナンデス、メインはSTW230YM．PUもノイズレスゴールドにペグもマグナムロックにトレモロもゴトーのローラーサドルのものに交換しました！その後御大レプリカも購入して前期虹もカバーしてます！

YMとBMスキャロップは指板のRがちがうだけで運指の違和感はほとんど感じません！〔何台も自作のスキャして慣れてるからか？）

10代前半からストラト使いで、御大を崇める自分はYMモデルだけどこのギターとBMレプリカは死ぬまで手放さず弾き続けてゆきます！

◆ ◆ ◆

孤高のシュキャロッパー（←そんな言い方ない）の投稿来た。いやぁ、Wネックってやっぱ憧れるよなあ。ボディ容量のせいなのか音もぶっとかったりしますよね。一般の人から見たらアホなギターに見えるのかな。曲芸師のアイテムじゃないんだけどな。でも写真を見て、今更ながらふと思いました。3〜6弦はゲージが全く違う弦を張るんだから、同じサドルに乗っけてちゃオクターブピッチが合わないよなあ…と。でもそのオクターブ＋微妙なピッチズレがあのコーラス効果を呼ぶんだろうな、それこそマティアス・IA・エクルンドのトゥルー・テンペラメントみたいなシステムで12弦を作っても味気ないのかもしれないってね。次はBMレプリカ見せてください。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



