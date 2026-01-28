ジェノアMFルスラン・マリノフスキーが衝撃FK弾を沈める

イタリア・セリエAのジェノアに所属するMFルスラン・マリノフスキーが、1月25日のボローニャ戦で左足で直接フリーキックを決めた。

日本のサッカーファンには、既視感のある一撃になった。

ジェノアが0-2のビハインドで迎えた後半17分、マリノフスキーは右サイドで得たフリーキックでまっすぐ助走を取ると左足で無回転のシュートを放つ。これが相手GKの手元でブレてゴールに吸い込まれ、追撃の1点になった。

距離と角度はややゴールに近いものの、弾道や助走の雰囲気は2010年南アフリカ・ワールドカップ（Ｗ杯）のデンマーク戦で、MF本田圭佑が直接決めたフリーキックに似ている。

マリノフスキーはウクライナ代表の32歳。これが今季のリーグ戦3ゴール目だった。ファンからも「マリノフスキーが本田圭佑みたいなフリーキックを決めてる」「2010年を思い出す弾道ですわ」「マジ本田っぽい」「やばい」「とんでもないFK決めてた」「理不尽ひさびさに見たな」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）