27日夕方、諏訪市で起きた山火事は発生から「16時間あまり」が経った28日午前9時すぎに鎮火しました。



県や関係団体はこの時期、山火事が増える傾向にあることから初めて、林野火災の防止に向けた「共同宣言」を行いました。



27日午後5時まえ、諏訪市四賀で起きた林野火災。木々の間から炎が見えていました。



一夜明け、山火事は発生から「16時間あまり」が経った28日午前9時すぎに鎮火しました。





近所の人は「風が強かったら怖いなと思った」警察は下草を燃やしていた火が燃え広がったとみて原因を調べています。この時期、全国的にも相次いでいる山火事…。県庁では28日、県や県森林組合など7つの関係団体が火を取り扱う意識を高めてもらうため県内で初めて「林野火災防止宣言」を行いました。阿部守一知事「われわれが総力を挙げて林野火災の防止に取り組むことを決意しここに宣言します」2019年から去年までの7年間に県内で発生した林野火災は合わせて「194件」でこのうち2月から5月だけで「142件」と全体の7割以上を占めています。原因の多くはたき火や野焼き、火の不始末といった人為的なものでした。共同宣言では、強風や乾燥の日は屋外で火を使わないなど注意を呼び掛けています。阿部知事「県民のみなさま方には火災の発生リスクが高まっているということを十分ご認識いただいた上で、火の取り扱いに最大限注意を払っていただきたいというふうに思ってます」県内では現在、乾燥や少ない雨の影響で林野火災の危険が高まっているとして「林野火災注意報」が佐久・上田・松本・諏訪・上伊那の5つの地域に出されています。