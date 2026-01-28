『第68回グラミー賞授賞式』をWOWOWが独占生中継 藤原さくら＆Yaffleがスタジオゲストで登場
日本時間の2月2日に開催される『第68回グラミー賞授賞式』の模様を、WOWOWが独占生中継する。2ヶ国語版（同時通訳）での放送＆配信となる。
今回の授賞式を日本のスタジオからお届けする3名のゲストも決定。デビュー10周年イヤーを迎え、音楽活動から俳優業まで多彩に活躍しているシンガー・ソングライターの藤原さくら、数々の人気アーティストの楽曲をプロデュースするだけでなく、アーティストとしても活躍しているYaffle、ブラックミュージックを軸に、多様な音楽カルチャーと社会背景を掘り下げてきた音楽ライター／翻訳家の池城美菜子氏が、案内役のジョン・カビラ、ホラン千秋とともに、授賞式の感動と興奮をリアルタイムで伝える。
同日夜には字幕版も配信される。さらにレッドカーペットの模様もWOWOWオンデマンドでライブ配信する。
■藤原さくら コメント
毎年自分のラジオでも特集するほど楽しみにしているグラミー賞。生中継で受賞を目撃するのは今年が初めてなので、ワクワクしています！今年も相変わらずKendrick Lamarの人気を感じますが、ラテングラミーでも大注目だったBad Bunnyには、是非とも賞を取ってもらいたいです！あとはKPop Demon Huntersがとっても面白かったので、行く末が気になっています。
■Yaffle コメント
歴史あるグラミー賞の瞬間を、皆さんと共有できることを一音楽ファンとして心から楽しみにしています。
私の視点でこの賞の面白さを語るなら、1959年の初回から『最優秀録音アルバム賞』のような技術部門が確立されている点にあります。ここはアーティストだけでなく、共に音を作り上げるスペシャリストたちの、ある種の『狂気』とも言えるこだわりが正当に評価される稀有な場所です。
表舞台の華やかさはもちろん、その裏側に潜むまた別の形での“アーティスト”たちの最新の仕事ぶりにも、ぜひ注目していただきたいですね。
■番組情報
『生中継！第68回グラミー賞授賞式』 ※2ヶ国語版（同時通訳）
2月2日(月) 午前9：00〜 WOWOWプライムで生放送／WOWOWオンデマンドで生配信
※放送・配信終了後〜5月2日（土）午後11：59までアーカイブ配信
『第68回グラミー賞授賞式』 ※字幕版
2月2日(月)午後10：00〜 WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜5月2日（土）午後11：59 までアーカイブ配信
『ライブ配信！第68回グラミー賞授賞式レッドカーペット』
2月2日(月)午前8：00〜 WOWOWオンデマンドで生配信 ※アーカイブ配信なし
